إيران تكشف مصير ناقلة النفط المفقودة في الخليج

وقال المتحدث باسم الوزارة، عباس موسوي، في تصريح نقله التلفزيون الإيراني أدلى به، مساء اليوم الثلاثاء، إن ناقلة نفط أجنبية تعرضت لعطل فني في مياه الخليج، وتوجهت بطلب مساعدة إلى الطرف الإيراني.

وأضاف موسوي أن القوات الإيرانية قامت، "وفقا للقوانين الدولية"، بسحب ناقلة النفط إلى أحد الموانئ الواقعة على مياه إيران، بعد أن أطلقت طلب المساعدة، وذلك "لكي يتم تصليح" السفينة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقا.