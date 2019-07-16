إيران تكشف مصير ناقلة النفط المفقودة في الخليج

كشفت الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، عن مصير ناقلة النفط، التي تم فقدان الاتصال معها منذ يومين، خلال مرورها عبر مضيق هرمز، موضحة أنها تعرضت لعطل فني وتم سحبها إلى أحد موانئ إيران.
وأضاف موسوي أن القوات الإيرانية قامت، "وفقا للقوانين الدولية"، بسحب ناقلة النفط إلى أحد الموانئ الواقعة على مياه إيران، بعد أن أطلقت طلب المساعدة، وذلك "لكي يتم تصليح" السفينة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقا.
وأعلن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لديها شكوك أن إيران صادرت ناقلة نفط إماراتية اختفت من على الرادارات منذ يومين.
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