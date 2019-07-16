بالصور.. 12 فرقة للدفاع المدني تخمد حريق غربي بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن اخماد الحريق الذي اندلع في بناية غربي بغداد بمشاركة 12 فرقة.



وكان مصدر امني افاد، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق داخل بناية في الحارثية غربي بغداد. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بمشاركة 12 فرقة الدفاع المدني وباشراف مباشر من قبل مديرها تخمد حادث حريق اندلع داخل مبنى قيد الانشاء ليلتهم عدد من المحال التجارية القريبة نتيجة سقوط قوالب البناء واجزاء من المنازل القريبة"، مؤكدة "عدم تسجيل اي اصابات بشرية تذكر".وكان مصدر امني افاد، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق داخل بناية في الحارثية غربي بغداد.



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