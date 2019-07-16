التحالف الدولي يقتل إرهابيين اثنين في نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن قيام التحالف الدولي بقتل إرهابيين اثنين في محافظة نينوى. وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية اسفرت عن قتل ارهابيين اثنين داخل نفق غرب صخيريات ضمن محافظة نينوى". وأضافت أن "العملية تمت وفق معلومات قيادة عمليات نينوى".



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