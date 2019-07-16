اعلن مدير عام تربية الكرخ الاولى فلاح القيسي، الثلاثاء، عن قرب اغلاق 20 مدرسة اهلية من اصل 80 اخرى، مشيراً الى أن هناك نسب نجاح متدنية شهدتها بعض المدارس.
وقال القيسي خلال حديثه لبرنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية الفضائية، إنه "بعد 2003 لم تبن المدارس التي تغطي النمو السكاني واضطرت التربية لمنح اجازات لبعض المدارس لتخفيف العبء".
وأضاف أن "هناك نسب نجاح متدنية شهدتها بعض المدارس الاهلية وبعض المدارس وصل الى صفر %"، مؤكداً أن "20 مدرسة اهلية سيتم اغلاقها من اصل 80 اخرى".
واكد القيسي "حاجة العراق الى 10 الاف مدرسة لتلبية الحاجة"، لافتاً الى أن "كثرة الجامعات والمدارس الاهلية يؤثر على طبيعة سوق العمل".
وكان عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري طالب، في (13 تموز 2019) وزارة التربية بتشكيل لجنة تحقيقية بسبب تدني نسب النجاح بالدراسة المتوسطة وخاصة بالمدارس الاهلية.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير تربية في بغداد: 20 مدرسة أهلية سيتم اغلاقها من اصل 80 أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.