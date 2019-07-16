مدير تربية في بغداد: 20 مدرسة أهلية سيتم اغلاقها من اصل 80 أخرى

اعلن مدير عام تربية الكرخ الاولى فلاح القيسي، الثلاثاء، عن قرب اغلاق 20 مدرسة اهلية من اصل 80 اخرى، مشيراً الى أن هناك نسب نجاح متدنية شهدتها بعض المدارس.

وقال القيسي خلال حديثه لبرنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية الفضائية، إنه "بعد 2003 لم تبن المدارس التي تغطي النمو السكاني واضطرت التربية لمنح اجازات لبعض المدارس لتخفيف العبء".

وأضاف أن "هناك نسب نجاح متدنية شهدتها بعض المدارس الاهلية وبعض المدارس وصل الى صفر %"، مؤكداً أن "20 مدرسة اهلية سيتم اغلاقها من اصل 80 اخرى".

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واكد القيسي "حاجة العراق الى 10 الاف مدرسة لتلبية الحاجة"، لافتاً الى أن "كثرة الجامعات والمدارس الاهلية يؤثر على طبيعة سوق العمل".

وكان عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري طالب، في (13 تموز 2019) وزارة التربية بتشكيل لجنة تحقيقية بسبب تدني نسب النجاح بالدراسة المتوسطة وخاصة بالمدارس الاهلية.