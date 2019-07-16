نفى مصدر في مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ما اوردته فضائية ونسبته لرئيس الوزراء بخصوص عدم الاعتراف بالمعارضة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، "ننفي نفيا قاطعا ما اوردته قناة الفرات ومانسبته لرئيس الوزراء على لسان مراسلها بخصوص عدم الاعتراف بالمعارضة" . وبين المصدر، ان "المكتب الاعلامي يتعامل مع جميع وسائل الاعلام بحيادية ومهنية".



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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بمكتب عبد المهدي ينفي ما اوردته فضائية ونسبته لرئيس الوزراء بعدم الاعتراف بالمعارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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