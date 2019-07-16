البرتغال تعلّق إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الإيرانيين

أعلن وزير الخارجية البرتغالي أوغستو سانتوس سيلفا، الثلاثاء، عن إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الإيرانيين لأسباب أمنية غير محددة.
وقال سيلفا ردا على سؤال من أحد أعضاء اللجنة بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة قد اتخذت بالفعل، :"نعم، لقد قمنا بتعليقها لأسباب أمنية، سأقدم توضيحات لاحقا، ولكن ليس علنا"، بحسب صحيفة "البرتغال نيوز".
ونقلت "رويترز" عن أحد البرلمانيين قوله، "تلقينا معلومات تفيد بأن تأشيرات دخول الإيرانيين قد تم تعليقها لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وأردنا فقط تأكيد ذلك".
ولم يوضح البرلماني ما هو مصدر تلك المعلومات الأصلية أو ما إذا كان أي مواطن إيراني قد اشتكى من هذا الوضع.
ونقلت "رويترز" عن أحد البرلمانيين قوله، "تلقينا معلومات تفيد بأن تأشيرات دخول الإيرانيين قد تم تعليقها لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وأردنا فقط تأكيد ذلك".
ولم يوضح البرلماني ما هو مصدر تلك المعلومات الأصلية أو ما إذا كان أي مواطن إيراني قد اشتكى من هذا الوضع.
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