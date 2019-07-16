- 1/3
- 2/3
- 3/3
2019-07-16 | 19:57
1,550 مشاهدة
كشف بهروز دزهبود، وكيل اعمال نجم المنتخب الوطني ونادي بيرسبوليس الايراني، بشار رسن، حقيقة تجديد عقد اللاعب مع فريقه وحقيقة الصورة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال دزهبود في حديث للسومرية نيوز، إن "اجتماعاً حاسماً سيجمع بين إدارة بيرسبوليس مع بشضار رسن يوم غدٍ الاربعاء من اجل تجديد عقد اللاعب".
وعن صورة رسن مع العقد، اكد الوسيط الايراني، إن "الصورة قديمة وليست جديدة".
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الخليج 365، فإن رسن سيوافق على تجديد عقده مع بيرسبوليس مع اضافة بند، يسمح له بمغادرة الفريق في حال تلقى عرضاً من أوروبا.
الصورة "القديمة" التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل اعمال بشار رسن يكشف حقيقة تجديد عقد موكله مع بيرسبوليس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.