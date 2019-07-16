وكيل اعمال بشار رسن يكشف حقيقة تجديد عقد موكله مع بيرسبوليس

وانتشرت صورة لرسن وهو يحمل عقداً لنادي بيرسبوليس، حيث انتشرت الانباء عن تجديد العقد رسمياً.

وقال دزهبود في حديث للسومرية نيوز، إن "اجتماعاً حاسماً سيجمع بين إدارة بيرسبوليس مع بشضار رسن يوم غدٍ الاربعاء من اجل تجديد عقد اللاعب".



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وعن صورة رسن مع العقد، اكد الوسيط الايراني، إن "الصورة قديمة وليست جديدة".

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الخليج 365، فإن رسن سيوافق على تجديد عقده مع بيرسبوليس مع اضافة بند، يسمح له بمغادرة الفريق في حال تلقى عرضاً من أوروبا.