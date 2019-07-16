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وكيل اعمال بشار رسن يكشف حقيقة تجديد عقد موكله مع بيرسبوليس

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2019-07-16 | 19:57

وكيل اعمال بشار رسن يكشف حقيقة تجديد عقد موكله مع بيرسبوليس

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كشف بهروز دزهبود، وكيل اعمال نجم المنتخب الوطني ونادي بيرسبوليس الايراني، بشار رسن، حقيقة تجديد عقد اللاعب مع فريقه وحقيقة الصورة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتشرت صورة لرسن وهو يحمل عقداً لنادي بيرسبوليس، حيث انتشرت الانباء عن تجديد العقد رسمياً.

وقال دزهبود في حديث للسومرية نيوز، إن "اجتماعاً حاسماً سيجمع بين إدارة بيرسبوليس مع بشضار رسن يوم غدٍ الاربعاء من اجل تجديد عقد اللاعب".

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وعن صورة رسن مع العقد، اكد الوسيط الايراني، إن "الصورة قديمة وليست جديدة".

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الخليج 365، فإن رسن سيوافق على تجديد عقده مع بيرسبوليس مع اضافة بند، يسمح له بمغادرة الفريق في حال تلقى عرضاً من أوروبا.

 

الصورة "القديمة" التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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