نجم برشلونة يثير الجدل حول مستقبله

كوتينيو انضم في كانون الثاني 2018 إلى برشلونة قادمًا من ليفربول ، لكنه خلال الموسم ونصف في كامب نو، لم يظهر فيليب بالشكل المنتظر منه.

مؤخرًا انتشرت تقارير تشير إلى أن اللاعب قريب من العودة إلى ليفربول، بعد رفض باريس سان جيرمان التعاقد معه أو اقحامه في صفقة نيمار.



وأشارت بعض التقارير الإيطالية، إلى أن فيليب كوتينيو سيعود لليفربول على سبيل الإعارة لمدة عامين، ع خيار الشراء مقابل 102 مليون استرليني.

اللاعب قام بتغيير صورة حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ووضع صورة له بقميص البرازيل بدلًا من قميص برشلونة.

ليس هذا فحسب، وانما قام فيليب بإزالة أسم برشلونة من الحساب ضمن خانة سيرته الذاتيه، في خطوة أثارت الجدل حول استمرار اللاعب داخل كتالونيا.



وكيل اللاعب صرح من قبل بأنه من الصعب أن يلعب فيليب بالدوري الإنجليزي لفريق غير ليفربول، في اشارة لرفضه الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو تشيلسي

ليفربول في قلبه، جملة أخرى قالها وكيل فيليب، وربما تكون اشارة لعودة اللاعب إلى ملعب أنفيلد من جديد واللعب مع أبطال أوروبا، الذي كان يتمنى فوزهم في النهائي أمام توتنهام حزيران الماضي.

