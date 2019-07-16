أعلنت القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الثلاثاء، استهدافها مطار جيزان جنوب السعودية.
وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان أصدره مساء اليوم، إن "الطيران المسير نفذ عملية واسعة باتجاه مطار جيزان الإقليمي بعدد من طائرات (قاصف K2)".
وأضاف سريع أنه "تمت إصابة الأهداف بدقة عالية، مشيرا الى أن "العملية استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار، وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار".
وأضاف سريع أنه "تمت إصابة الأهداف بدقة عالية، مشيرا الى أن "العملية استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار، وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار".
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يعلنون استهداف مطار جيزان في السعودية بعدد من الطائرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.