الحوثيون يعلنون استهداف مطار جيزان في السعودية بعدد من الطائرات

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان أصدره مساء اليوم، إن "الطيران المسير نفذ عملية واسعة باتجاه مطار جيزان الإقليمي بعدد من طائرات (قاصف K2)".

وأضاف سريع أنه "تمت إصابة الأهداف بدقة عالية، مشيرا الى أن "العملية استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار، وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار".

