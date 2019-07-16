"داعش" يقتل 7 من قادة الطوارق في النيجر

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالثلاثاء 2019/7/16 10:12 م بتوقيت أبوظبي
أسلحة لجماعات إرهابية منتشرة في النيجر - أرشيفية
قتل إرهابيو تنظيم داعش في جنوب غربي النيجر 7 من قادة الطوارق خلال أقل من 3 أشهر، بهدف التسبب بفراغ سياسي في المنطقة.
وقتل 3 من زعماء الطوارق التقليديين و4 مسؤولين بارزين من الطوارق منذ أواخر أبريل/نيسان على يد تنظيم داعش في الصحراء الكبرى في منطقة النيجر المضطربة على الحدود مع مالي، بحسب المسؤولين.
وفي حادث منفصل في يونيو/حزيران الماضي تم خطف وقتل أحد زعماء الطوارق في منطقة بانكيلير، بحسب مصدر محلي.
وصرح مصدر أمني بأن "استراتيجية تنظيم داعش في الصحراء الكبرى هي قتل الزعماء التقليديين في المناطق الحدودية".
وفي الأول من يوليو/تموز الحالي قتل 18 جنديا نيجريا عندما هاجم إرهابيون معسكرا للجيش في أيناتيس، بحسب وزارة الدفاع.
يشار إلى أن النيجر عضو في مجموعة الساحل التي تضم 5 دول وتم إنشاؤها للتصدي للتمرد المتشدد في المنطقة الفقيرة.
وتقع النيجر، إحدى أفقر دول العالم، في قلب منطقة الساحل المضطربة التي تكافح الإرهاب.
وتنشط جماعات مسلحة في غرب وشمال البلاد، بينما ينشط تنظيم بوكو حرام الإرهابي في جنوب شرقي البلاد.
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