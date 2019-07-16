اختطاف وزير بولاية نيجيرية ومقتل نائبه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختطف مسلحون مجهولون وزير المالية في حكومة ولاية زمفارا شمال غربي نيجيريا حمزة صالح، إضافة إلى اثنين من معاونيه، فيما قتلوا نائبه.



وقال يوسف إدريس، المتحدث باسم الحكومة، الثلاثاء، في بيان، إن الوزير خُطف الأحد مع معاونيه على إحدى طرق كادونا، الولاية المجاورة لزمفارا التي تشهد أعمال عنف بين مزارعين ورعاة مواشٍ، حيث كانوا في مهمة رسمية حين وقعوا ضحية "الهجوم المروع".

وأشار إلى أن المسلّحين أطلقوا النار على سيارة المسؤولين فقتلوا نائب الوزير كبير إسماعيل، وأصابوا زميله بجروح، واصفا إياهم بأنهم "أشرار يستخدمون ملابس قوات الأمن لاعتراض وخطف مواطنين يلتزمون القانون".

وتعد عمليات الخطف بهدف الحصول على فدية مالية جريمة رائجة في جنوب شرقي نيجيريا منذ مطلع العقد الماضي، غير أن تلك الممارسة أخذت تنتشر في شمال غربي البلاد، معقل الرئيس محمد بخاري.