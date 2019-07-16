البرتغال تعلق إصدار تأشيرات الدخول للإيرانيين لأسباب أمنية

علقت البرتغال، الثلاثاء، إصدار تأشيرات دخول للإيرانيين، لأسباب أمنية لم تحددها.

وقال وزير خارجية البرتغال، أوجوستو سانتوس سيلفا، للجنة برلمانية، رداً على سؤال من عضو باللجنة بشأن الخطوة "نعم، علقنا ذلك لأسباب أمنية، سأقدم توضيحاً لاحقاً، لكن ليس علانية".

Advertisements

وتأتي الخطوة في إطار التحركات الدولية لمواجهة ممارسات طهران المزعزعة للاستقرار العالمي، والداعمة للأنشطة الإرهابية في أنحاء العالم.

يذكر أن السفارة الأسترالية لدى طهران علقت في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، قسم إصدار التأشيرات حتى إشعار آخر، بسبب ما وصفته بـ"إجراء تحقيقات في الفساد".

وحظرت السفارة الأسترالية حينها عمل قسم التأشيرات، في الوقت الذي اعترف أشخاص بتمكنهم من الحصول على تأشيرات دخول من خلال وسيط في السفارة بشكل غير قانوني.

وتخلو نحو 6 دول من التمثيل الدبلوماسي الإيراني بدرجة سفير أبرزها سويسرا، في الوقت الذي لا توجد سفارة إيرانية من الأساس في نحو 9 دول أخرى؛ حيث تقتصر في تعاملاتها على أدنى درجة دبلوماسية هي القائمة بالأعمال، لكون تلك البلدان ترفض الدخول مع النظام الإيراني في تبادل دبلوماسي على مستوى أرفع، في ظل استمرار سياساته العدائية إقليمياً ودولياً.