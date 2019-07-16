انتخاب أورسولا فون رئيسة لمفوضية الاتحاد الأوروبي

انتخب النواب الأوروبيون، مساء الثلاثاء، الألمانية أورسولا فون دير ليين رئيسة للمفوضية الأوروبية في التصويت الذي أجراه البرلمان الأوروبي في ستراسبورج.

وأصبحت فون دير بذلك أول امرأة تترأس الهيئة التنفيذية الأوروبية.

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وحصلت وزيرة الدفاع الألمانية ومرشحة الدول الأعضاء على 383 صوتاً (من أصل 747 نائبا)، أي ما يتجاوز بفارق ضئيل 374 صوتاً هي الأغلبية المطلقة في البرلمان الأوروبي التي تتيح لها خلافة جان كلود يونكر في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتحظى فون دير ليين بدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي التقته خلال معرض بورجيه الأخير لصناعة الطيران في يونيو/حزيران الماضي، وتتقن اللغة الفرنسية بطلاقة كبيرة وتحظى برضا باريس خصوصا للجهود التي قامت بها لتعزيز التعاون في مجال الدفاع بين البلدين.

وتسلمت مسؤولية الجيش الألماني طيلة 6 سنوات، وتتميز هذه المرأة (60 عاما) بحيوية كبيرة، وكانت تعد حتى قبل فترة قصيرة الخليفة المرجحة لميركل التي أشركتها في الحكومات الأربع التي تسلمتها بين عامي 2005 و2019.

درست الطب وهي أم لـ7 أولاد، ولا تتردد فون دير ليين في إبراز دورها العائلي، وتتصدر صورها مع أطفالها أغلفة المجلات.