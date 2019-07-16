الرئيس الأمريكي: نريد إخراج إيران من اليمن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عزم بلاده إخراج إيران من اليمن، ووقف تدخلاتها في البلد الذي عانى من إرهاب مليشيا الحوثي التابعة لطهران.

وقال ترامب، خلال تصريحات في اجتماع لوزرائه بالبيت الأبيض: "نريد إخراج إيران من اليمن".

والشهر الماضي، أبلغ ترامب الكونجرس أن الجيش الأمريكي يقدم المشورات العسكرية والمعلومات اللوجيستية للقوات اليمنية التي تقاتل المليشيا الحوثية الإرهابية.

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وأشار إلى أن واشنطن تدعم العمليات التي تشنها الحكومة اليمنية وشركاؤها الإقليميون لتطهير محافظة شبوة اليمنية من تنظيم القاعدة الإرهابي.

كان البيت الأبيض أعلن، في أبريل/نيسان الماضي، أن ترامب استخدم حق النقض ضد قرار للكونجرس، يسعى لإنهاء الدعم الأمريكي للحرب التي تخوضها قوات التحالف العربي في اليمن.

وتخوض قوات التحالف العربي حرباً ضد مليشيا الحوثي الإيرانية الانقلابية، والعديد من المليشيات والتنظيمات الإرهابية الأخرى، استجابة لنداء ودعوة الحكومة الشرعية في اليمن، ودعماً للشعب اليمني.

وعلى مدى 4 أعوام من الحرب في اليمن، نجحت قوات التحالف في تمكين قوات الشرعية من استعادة عدد كبير من المدن والمحافظات اليمنية من سيطرة الحوثيين، إلى جانب تطهير العديد من المدن والقرى من فلول وعناصر تنظيمي القاعدة وداعش في اليمن.