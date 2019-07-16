كاتب إيراني: الحرس الثوري وراء اختطاف ناقلة بنما

قال كاتب صحفي إيراني إن مليشيا الحرس الثوري، التى صنفتها واشنطن منظمة إرهابية، اختطفت قبل يومين ناقلة نفطية ترفع علم بنما، لدى عبورها مضيق هرمز.



وأوضح بهزاد أحمدي نيا، المهتم بشؤون النفط والطاقة، في عدة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن هناك تكهنات تدور حول إجبار قوارب عسكرية تابعة لمليشيا الحرس الثوري الإيراني للناقلة النفطية المختطفة على تغيير مسارها إلى المياه الإقليمية الإيرانية؛ حيث لا تزال محتجزة هناك، وفق قوله.

وأضاف نيا أن الناقلة المختفية تسمى "إم تى رياح"؛ حيث كانت ترفع علم دولة بنما، مؤكداً أن القوة البحرية التابعة لمليشيا الحرس الثوري هي من تولت عملية اختطافها لدى إبحارها في الممر المائي الدولي.





واعتبر الكاتب الإيراني، في تغريداته، أن اختطاف الناقلة النفطية المذكورة يأتي رداً على توقيف البحرية البريطانية لناقلة "جريس - 1" النفطية الإيرانية المتهمة بخرق العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري منذ عام 2011، لدى عبورها من مضيق جبل طارق، قبل أسبوع.

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وفي محاولة للتعتيم على التهديد الإيراني الفج لحرية الملاحة العالمية أمام ناقلات النفط والسفن التجارية العابرة للقارات، زعمت وكالة أنباء فارس الناطقة باسم مليشيا الحرس الثوري الإيراني أن الناقلة المفقودة تعرضت لعطل فني خلال عبورها مضيق هرمز؛ حيث جرى سحبها بواسطة سفن جر إيرانية، لإجراء عمليات الصيانة اللازمة، بحسب تقرير لها.

وفي حين توجد سفن عابرة متعددة الجنسيات ضمن حركة الملاحة الدولية قبالة السواحل الجنوبية لإيران، زعمت وكالة أنباء تسنيم التابعة لاستخبارات الحرس الثوري قبل أيام، أن طهران لديها الحق في توقيف تلك السفن بدعوى رصدها معلومات وبيانات بواسطة الرادارات.





وتحت عنوان "ذراع إيران المفتوحة لاحتجاز السفن البريطانية في مضيق هرمز"، هددت علناً الوكالة الإخبارية في تقرير مطول لها باستهداف حركة الملاحة الدولية، وبالأخص البريطانية رداً على احتجاز الناقلة النفطية الإيرانية في جبل طارق، والتي كانت في طريقها إلى أحد الموانئ السورية.

ورددت "تسنيم" التي تديرها استخبارات مليشيا الحرس الثوري المصنفة كمنظمة إرهابية قبل 3 أشهر من جانب الولايات المتحدة، مزاعم حول ما اعتبرتها بنوداً قانونية تتيح سواء لبحرية الجيش الإيراني أو الحرس الثوري توقيف سفن لندن بالممر الملاحي الدولي.