اخبار العالم

ترامب يقول إن وضع تركيا معقد وإنه يتحدث مع المسؤولين الأتراك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع ترامب يقول إن وضع تركيا معقد وإنه يتحدث مع المسؤولين الأتراك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن الوضع الخاص بتركيا معقد للغاية وإنه يتحدث مع المسؤولين في أنقرة.

جاءت التصريحات التي أدلى بها ترامب للصحفيين خلال اجتماع للوزراء في البيت الأبيض بعدما اشترت تركيا منظومة إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي، فيما أثار توترا مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين في حلف شمال الأطلسي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يقول إن وضع تركيا معقد وإنه يتحدث مع المسؤولين الأتراك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا