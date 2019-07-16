ترامب يقول إن وضع تركيا معقد وإنه يتحدث مع المسؤولين الأتراك

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن الوضع الخاص بتركيا معقد للغاية وإنه يتحدث مع المسؤولين في أنقرة.
جاءت التصريحات التي أدلى بها ترامب للصحفيين خلال اجتماع للوزراء في البيت الأبيض بعدما اشترت تركيا منظومة إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي، فيما أثار توترا مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين في حلف شمال الأطلسي.
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