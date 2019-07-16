الان تتابع التحالف: اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين في أجواء اليمن أطلقتهما الميليشيات نحو جازان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 58 دقيقة - 8:52 م, 16 يوليو 2019 م التعليقات: 0 الخليج 365 - متابعات أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، عن اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين في أجواء اليمن أطلقتهما الميليشيات نحو جازان. وفقا لما نشرته قناة العربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين في أجواء اليمن أطلقتهما الميليشيات نحو جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.