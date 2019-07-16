الان تتابع فرنسا وبريطانيا ومصر والإمارات وأمريكا وإيطاليا تدعو لوقف العنف في ليبيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
دعت فرنسا وبريطانيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا، الثلاثاء، إلى الوقف الفوري للعمليات القتالية حول العاصمة الليبية طرابلس، وحذرت من محاولات “جماعات إرهابية” استغلال الفراغ السياسي في البلاد.
وأكدت الدول الست في بيان مشترك نادر قلقها الشديد من استمرار القتال في طرابلس، ودعت إلى الوقف الفوري للقتال وحثت على العودة سريعا إلى العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
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