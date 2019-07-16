الان تتابع ترامب: نريد أن تخرج إيران من اليمن ووضع تركيا معقد للغاية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إيران إلى الخروج من اليمن، في إشارة إلى دعمها لميليشيات الحوثي التي انقلبت على الحكومة الشرعية واستولت على أجزاء واسعة من البلاد منذ العام 2014.
وتتلقى ميليشيات الحوثي دعما عسكريا كبيرا من إيران، وقد دلت الأحداث أكثر من مرة على أن الصواريخ التي يطلقها المتمردون الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية هي إيرانية الصنع.
وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض إن “واشنطن تريد من إيران أن تخرج من اليمن”.
ولطالما حذر مسؤولون غربيون وعرب من التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، ومن بينها اليمن وسوريا ولبنان.
وجدد الرئيس الأميركي التأكيد على أنه “لا يسعى إلى تغيير النظام” في إيران، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود “تقدم كبير” مع إيران، قائلا: “نريد العمل معها وليس تغيير النظام”.
ولم يذكر ترامب مزيدا من التفاصيل بشأن التقدم، غير أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال خلال الاجتماع، إن إيران قالت إنها مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي.
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