ظريف: يمكنني دخول 3 مبان فقط في الولايات المتحدة

لفت وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف إلى أن "واشنطن حدت من حقه في الحركة ولا يمكنه دخول سوى 3 مبان خلال وجوده الحالي في الولايات المتحدة الأميركية".
ومنحت الولايات المتحدة، الأحد الماضي، تأشيرة دخول لوزير الخارجية الإيراني لزيارة نيويورك وحضور اجتماعات الأمم المتحدة هذا الأسبوع.
وأكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس أنه منح نظيره الإيراني، تأشيرة لزيارة نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، لكنها تضم قيودا صارمة على تحركاته.
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