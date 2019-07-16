ظريف: يمكنني دخول 3 مبان فقط في الولايات المتحدة

لفت وزير الخارجية الإيراني، ​محمد جواد ظريف​ إلى أن "​واشنطن​ حدت من حقه في الحركة ولا يمكنه دخول سوى 3 مبان خلال وجوده الحالي في ​الولايات المتحدة​ الأميركية".

ومنحت الولايات المتحدة، الأحد الماضي، تأشيرة دخول لوزير الخارجية الإيراني لزيارة ​نيويورك​ وحضور اجتماعات ​الأمم المتحدة​ هذا الأسبوع.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، ​مايك بومبيو​، أمس أنه منح نظيره الإيراني، تأشيرة لزيارة نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، لكنها تضم قيودا صارمة على تحركاته.