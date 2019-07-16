خارجية الصين: إبرام اتفاق اقتصادي وتجاري مع أميركا لا يشكل مطلبا أحاديا من جانبنا

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية غينغ شوانغ، تصريحات الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بأن بكين باتت مُرغمة على توقيع اتفاق تجاري بسبب تباطؤ اقتصادها.

ولفت شوانغ، في مؤتمر صحافي، إلى أنّه "لأمر مضلّل تمامًا الزعم، كما يفعل الجانب الأميركي، أنّ الصين متلهّفة للتوّصل إلى اتفاق بسبب تباطؤها الاقتصادي"، مركّزًا على أنّ "إبرام اتفاق اقتصادي وتجاري لا يشكّل في أيّ حال من الأحوال مطلبًا أحاديًّا من جانب الصين. ​الولايات المتحدة الأميركية​ لديها أيضًا هذا المطلب".

وكان قد أكّد ترامب في وقت سابق، أنّ "رسوم الولايات المتحدة الجمركية لديها أثر كبير على الشركات الّتي تتمنّى مغادرة الصين، إلى دول لا تخضع للرسوم الجمركية. آلاف الشركات تغادر"، مشيرًا إلى أنّ "لذلك ستُبرم الصين اتفاقًا مع الولايات المتحدة".

ويخوض البلدان منذ العام الماضي حربًا تجارية ويفرضان رسومًا جمركيّة متبادلة على بضائع تبلغ قيمتها أكثر من 360 مليار دولار سنويًّا، إلّا أنّ المفاوضات الثنائيّة استؤنفت مؤخّرًا.