الخارجية الجزائرية دانت التدخل العسكري التركي في منطقة إدلب السورية

دانت بوزارة الخارجية ​الجزائر​ية "التدخل العسكري التركي في منطقة إدلب السورية"، مؤكدة أن ذلك سيطيل عمر الأزمة"، معتبرة أن "هذا التدخل، إضافة إلى أنه إخلال بمبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، فإن من شأنه أن يقوض فرص الحل عن طريق الحوار السياسي".

وأكدت "تضامن الجزائر مع ​الحكومة​ و​الشعب السوري​، منوها بالجهود المبذولة من أجل استعادة السلم و​الأمن​ وبسط سيادة ​الدولة​ والشعب على كامل التراب السوري".