أكد عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​جورج عطالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "أننا نفهم أن من يهاجم حكم الأقوياء إنما يفعل ذلك لأنه ليس منهم بل من الضعفاء، ونطمئنه أن الحكم لن يكون بعد الآن بيدهم، تزلمتوا وحكمتوا وشفنا شو طلع منكم" .

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كانت هذه تفاصيل خبر عطالله: من يهاجم حكم الأقوياء إنما يفعل ذلك لأنه من الضعفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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