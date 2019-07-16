جنايات بيروت أصدرت حكمها بحق قاتل عماد حسن في عربصاليم

أصدرت هيئة ​محكمة الجنايات​ في ​بيروت​ برئاسة القاضي طارق البيطار وعضوية المستشارتين ميراي ملاك وفاطمة ماجد، مساء اليوم، حكمها في ما يعرف ب"جريمة ​عربصاليم​"، والتي ذهب ضحيتها المغدور عماد حسن.

وجرمت الهيئة المتهم الموقوف مازن عمار بالجناية المنصوص عنها في المادة 547 ​عقوبات​، فأنزلت به عقوبة السجن والأشغال الشاقة مدة 18 عاما لإقدامه على ​إطلاق النار​ على المغدور وقتله، على أن تحتسب مدة توقيفه الإحتياطي. كما ألزمته بدفع عطل وضرر للجهة المدعية قدره 450 مليون ليرة لبنانية ومصادرة ​البندقية​ وتدريكه النفقات كافة.

وأعلنت الهيئة براءة كل من طه فواز، علي زين العابدين، بلال الخطيب، حيدر مقدم ومهدي مقدم، وإطلاق سراحهم فورا ما لم يكونوا موقوفين لداعٍ آخ.، كما أعلنت براءة المتهم محمد فواز من جناية المادة 549/2018 عقوبات، واسترداد مذكرتي التوقيف الغيابية والقبض الصادرتين بحقه.

وكانت الجريمة وقعت في 9 شباط 2018 على خلفية نشوب خلاف بين القاتل والمغدور، اللذين كانت تجمعهما علاقة تجارية تتضمن بيع وشراء مبان وعقارات، إضافة الى انضوائهما تحت لواء ما يعرف ب"حزب الأمير"، الذي يقوده الشيخ غير المعمم محمد فواز الموجود خارج لبنان.