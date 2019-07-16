طرابلسي: ما هي خطة الحكومة ورؤيتها لمحاربة الفساد؟

أكّد النائب عدنان طرابلسي، في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2019، "أننا ندعو الحكومة الى النظر في الأزمة المستفحلة بشأن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان قبل فوات الأوان"، لافتًا إلى أن "التجارب الماضية تجعلنا نشكك في قدرات الحكومة على الاصلاح".
وأوضح أن "تقديرات صندوق النقد الدولي لا تشير الى نمو الاقتصاد اللبناني، بل إن اقتصادنا سينخفض بنسبة 1 في المئة"، مشددًا على "أننا كنا في انتظار موازنة استثنائية غير أنها جاءت أقل من عادية".
وبيّن أن "مجلس الوزراء يقول إنه يريد محاربة الفساد لكننا نسمع كلامًا ولا نرى أفعالًا جدية لذلك. ألا تشبه حالتنا حالة بلد مقدم على الانهيار؟ نسأل أنفسنا: هل نريد أن نبني وطنًا أم نريد أن نشغل الناس بموازنة لا تنقذ بلدهم ولا تحقق طموحاتهم؟ ما هي خطة الحكومة ورؤيتها لمحاربة الفساد؟ نتحدث عن السياحة وإذ بحادث في الجبل يهز لبنان، ونتحدث عن البيئة ولا نعرف حتى الآن كيفية معالجة أزمة النفايات. هل سيكون أداء الحكومة مختلف بعد إقرار الموازنة؟ نتمنى لها النجاح والتوفيق".
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