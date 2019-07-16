طرابلسي: ما هي خطة الحكومة ورؤيتها لمحاربة الفساد؟

أكّد النائب ​عدنان طرابلسي​، في كلمة له خلال جلسة ​مجلس النواب​ لمناقشة مشروع موازنة العام 2019، "أننا ندعو ​الحكومة​ الى النظر في الأزمة المستفحلة بشأن ​اللاجئين الفلسطينيين​ في لبنان قبل فوات الأوان"، لافتًا إلى أن "التجارب الماضية تجعلنا نشكك في قدرات الحكومة على الاصلاح".

وأوضح أن "تقديرات ​صندوق النقد الدولي​ لا تشير الى نمو ​الاقتصاد اللبناني​، بل إن اقتصادنا سينخفض بنسبة 1 في المئة"، مشددًا على "أننا كنا في انتظار موازنة استثنائية غير أنها جاءت أقل من عادية".

وبيّن أن "​مجلس الوزراء​ يقول إنه يريد ​محاربة الفساد​ لكننا نسمع كلامًا ولا نرى أفعالًا جدية لذلك. ألا تشبه حالتنا حالة بلد مقدم على الانهيار؟ نسأل أنفسنا: هل نريد أن نبني وطنًا أم نريد أن نشغل الناس بموازنة لا تنقذ بلدهم ولا تحقق طموحاتهم؟ ما هي خطة الحكومة ورؤيتها لمحاربة الفساد؟ نتحدث عن ​السياحة​ وإذ بحادث في الجبل يهز لبنان، ونتحدث عن البيئة ولا نعرف حتى الآن كيفية معالجة ​أزمة النفايات​. هل سيكون أداء الحكومة مختلف بعد إقرار الموازنة؟ نتمنى لها النجاح والتوفيق".