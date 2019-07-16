ميقاتي: زيارتنا الى السعودية ممتازة وسمعنا كلاما ايجابيا بشأن لبنان

أكد رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​نجيب ميقاتي​ أن "زيارتنا الى ​السعودية​ كانت ممتازة والكلام الذي سمعناه من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بشأن ​لبنان​ ايجابي جدا ".

وفي حديث تلفزيوني اوضح ميقاتي أن "الملك سلمان تحدث عن تاريخية العلاقة بين لبنان والسعودية ولا غاية لنا من خلال الزيارة الا حماية ​الطائف​ والبلد ولا يوجد لدينا اي اجندة شخصية".