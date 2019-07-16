أكد رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي أن "زيارتنا الى السعودية كانت ممتازة والكلام الذي سمعناه من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بشأن لبنان ايجابي جدا ".
وفي حديث تلفزيوني اوضح ميقاتي أن "الملك سلمان تحدث عن تاريخية العلاقة بين لبنان والسعودية ولا غاية لنا من خلال الزيارة الا حماية الطائف والبلد ولا يوجد لدينا اي اجندة شخصية".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي: زيارتنا الى السعودية ممتازة وسمعنا كلاما ايجابيا بشأن لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.