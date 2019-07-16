قبيسي: جزء من معاناة لبنان الاقتصادية هي بسبب الحصار الخارجي

حيا عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​هاني قبيسي​ رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ على موقفه من فرض ​الولايات المتحدة الأميركية​ ​عقوبات​ على نائبين في مجلس النواي وإعتباره إعتداء على مجلس النواب، مشيرا الى ان "هذا الاعتداء لم يبدأ بالزميلين ​محمد رعد​ و​أمين شري​ بل بدأ على كل ​الشعب اللبناني​ عندما دعمت الولايات المتحدة اسرائيل في كل اجتياحاتها على لبنان".

وفي كلمة له خلال جلسة مجلس النواب المسائية اعتبر قبيسي أن "جزء من معاناة لبنان الاقتصادية هي بسبب الحصار الخارجي فنحن بلد لا يستطيع ان يصدر كما انه محاصر من حدوده الشرقية"، مؤكدا اننا "ننتقد الحكومة كي ننصحها لانها لم تفعل اي شيء لفتح الحدود البرية باتجاه العالم العربي".

وشدد على اننا "لا نسعى لاي خلاف ولا نبحث عن اي مشكلة بل نفتخر ببري لانه يعمل على حل كل مشاكل البلد"، مشيرا الى ان "المقاومة انطلقت وحررت الارض ولم اجد في الموازنة فلسا واحدا ونحن نثبت حقنا بقوة الجيش والشعب والمقاومة"، معتبرا أن "حجم الهدر في الدولة منذ اكثر من 15 عاما هو ملياري دولار في قطاع الكهرباء وهناك هدر في الجمارك والتهرب الجمركي والمرفأ والمطار وهذه المبالغ تجمع 5 مليارات دولار واذا اقدمت الحكومة على جمع هذه الاموال فاننا سنتخلص من العجز"، مضيفا :"اذا كانت الحكومة عاجزة عن ضبط الجمارك عليها ان تعترف بذلك وان لم تكن عاجزة فتلك مشكلة كبيرة".