البرتغال توقف إصدار تأشيرات للإيرانيين لأسباب أمنية

قال وزير خارجية البرتغال أوغوستو سانتوس سيلفا للجنة برلمانية إن بلاده علقت إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الإيرانيين وذلك لأسباب أمنية لم يحددها.
وردا على سؤال من عضو باللجنة بشأن هذه الخطوة، قال سانتوسسيلفا في الاجتماع الذي بثه التلفزيون "نعم، علقنا ذلك لأسباب أمنية... سأقدم توضيحا لاحقا، لكن ليس علانية".
ولم يكن لدى مسؤولين بوزارة الخارجية تعليق. كما لم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين في السفارة الإيرانية في لشبونة.
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