ست دول بينهم مصر والإمارات تدعو لوقف فوري للعمليات العسكرية في ليبيا

دعا بيان مشترك صادر عن فرنسا وبريطانيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول العاصمة الليبية طرابلس .

وحذر البيان من محاولات "جماعات إرهابية" استغلال الفراغ السياسي في البلاد .. مؤكدة قلقها الشديد من استمرار القتال في طرابلس .

وشددت على العودة سريعاً إلى العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكان النواب الليبيون قد أكدوا خلال اجتماعهم في القاهرة على أن حل الأزمة الليبية سيكون من خلال مجلس النواب الليبي، باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد، من جانب الشعب والممثل الشرعي له.

وأكد النواب في بيانهم الختامي الذي أصدروه عقب انتهاء اجتماعاتهم في القاهرة أمس الاثنين أنه تم التأكيد والاتفاق على وحدة ليبيا، وسيادة أراضيها واعتبار ذلك خطا أحمر، لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال، مضيفين أنه تم التأكيد على مدنية الدولة الليبية، والمسار الديمقراطي، والمحافظة على التداول السلمي للسلطة التزاماً بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية.