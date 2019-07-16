دعا بيان مشترك صادر عن فرنسا وبريطانيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول العاصمة الليبية طرابلس .
وحذر البيان من محاولات "جماعات إرهابية" استغلال الفراغ السياسي في البلاد .. مؤكدة قلقها الشديد من استمرار القتال في طرابلس .
وشددت على العودة سريعاً إلى العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وكان النواب الليبيون قد أكدوا خلال اجتماعهم في القاهرة على أن حل الأزمة الليبية سيكون من خلال مجلس النواب الليبي، باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد، من جانب الشعب والممثل الشرعي له.
وأكد النواب في بيانهم الختامي الذي أصدروه عقب انتهاء اجتماعاتهم في القاهرة أمس الاثنين أنه تم التأكيد والاتفاق على وحدة ليبيا، وسيادة أراضيها واعتبار ذلك خطا أحمر، لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال، مضيفين أنه تم التأكيد على مدنية الدولة الليبية، والمسار الديمقراطي، والمحافظة على التداول السلمي للسلطة التزاماً بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية.
كانت هذه تفاصيل خبر ست دول بينهم مصر والإمارات تدعو لوقف فوري للعمليات العسكرية في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.