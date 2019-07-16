قرقاش: الإمارات محط الأنظار لأنها دولة ناجحة وسباقة

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إن الإمارات أصبحت محط الأنظار لأنها دولة ناجحة سباقة ومجتمع متنوع حي.

وأضاف الوزير الإماراتي، اليوم الثلاثاء، تموز 16، 2019، أن الإمارات كانت كذلك لأنها أيضا مركز الخبر ومصنع المستقبل، ولأن حضورها مؤثر وتوجهها سديد واقتصادها متفوق.

وختم قرقاش تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالقول: حقائق تجعلنا في قلب المنطقة بكل ما يحمله ذلك من إيجابيات وسلبيات.