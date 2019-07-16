شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا: خطف ثلاثة مسؤولين ومقتل رابع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كانو) خطف مسلّحون يرتدون ملابس قوات الأمن وزير المالية في حكومة ولاية زمفارا في شمال غرب نيجيريا، إضافة إلى اثنين من معاونيه، فيما قتلوا نائبه، بحسب ما أعلنته حكومة الولاية اليوم (الثلاثاء).

خطف مسلّحون يرتدون ملابس قوات الأمن وزير المالية في حكومة ولاية زمفارا في شمال غرب نيجيريا، إضافة إلى اثنين من معاونيه، فيما قتلوا نائبه، بحسب ما أعلنته حكومة الولاية اليوم (الثلاثاء).

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