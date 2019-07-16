شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: الطريق لا يزال طويلاً أمام الاتفاق بين أمريكا والصين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) إن بلاده لا يزال أمامها شوط طويل للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، لكنها قد تفرض رسوماً على سلع صينية إضافية بقيمة 325 مليار دولار إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وذكر ترمب، متحدثاً خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض، أن من المفترض أن تشتري الصين منتجات زراعية أمريكية، وأن إدارته تترقب لترى ما إذا كانت بكين ستفعل ذلك.