شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليمني يلتقي عدداً من أعضاء مجلس النواب والشيوخ الأمريكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (واشنطن) التقى وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي يرافقه رئيس هيئة الاستخبارات اليمنية اللواء الركن أحمد اليافعي، اليوم (الثلاثاء) بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن، والتهديدات التي تشكلها الميليشيا الحوثية الإرهابية على الأمن الإقليمي والدولي.

التقى وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي يرافقه رئيس هيئة الاستخبارات اليمنية اللواء الركن أحمد اليافعي، اليوم (الثلاثاء) بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن، والتهديدات التي تشكلها الميليشيا الحوثية الإرهابية على الأمن الإقليمي والدولي.

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