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تحذيرات فلسطينية من التوسع الاستيطاني في القدس

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (القدس المحتلة)

حض مسؤولون فلسطينيون اليوم (الثلاثاء) دبلوماسيين أوروبيين على اتخاذ اجراءات لمنع إسرائيل من تنفيذ أوامر هدم ضد منازل فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة مع اقتراب المهلة المحددة لتنفيذ القرارات.

وقام دبلوماسبون أوروبيون من نحو 20 دولة بجولة في حي «وادي الحمص» ببلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، حيث يهدد خطر الهدم عشرة مبان سكنية.

وأصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر بهدم المباني ومعظمها قيد الإنشاء، بذريعة وجودها في منطقة أمنية بالقرب من الجدار الإسرائيلي الذي يعزل القدس عن الضفة الغربية المحتلة.

ويقول الفلسطينيون إن معظم المباني تقع في مناطق خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو للسلام.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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