شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات فلسطينية من التوسع الاستيطاني في القدس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القدس المحتلة)

حض مسؤولون فلسطينيون اليوم (الثلاثاء) دبلوماسيين أوروبيين على اتخاذ اجراءات لمنع إسرائيل من تنفيذ أوامر هدم ضد منازل فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة مع اقتراب المهلة المحددة لتنفيذ القرارات.

وقام دبلوماسبون أوروبيون من نحو 20 دولة بجولة في حي «وادي الحمص» ببلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، حيث يهدد خطر الهدم عشرة مبان سكنية.

وأصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر بهدم المباني ومعظمها قيد الإنشاء، بذريعة وجودها في منطقة أمنية بالقرب من الجدار الإسرائيلي الذي يعزل القدس عن الضفة الغربية المحتلة.

ويقول الفلسطينيون إن معظم المباني تقع في مناطق خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو للسلام.