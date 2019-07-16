شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: تركيا اخطأت بشراء منظومة الدفاعية الروسية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)وصف وزير الجيش الأمريكي والمرشح لمنصب وزير الدفاع مارك إسبر، قرار تركيا شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 بأنه «مخيب للآمال».
وقال في شهادة اليوم (الثلاثاء) أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: «لقد كانوا حليفاً قوياً للغاية منذ فترة طويلة في حلف الأطلسي، لكن قرارهم بخصوص إس-400 قرار خاطئ ومخيب للآمال».
وأكد إسبر أنه لا يمكن لتركيا أن تمتلك الطائرة إف-35، المقاتلة المتطورة القادرة على التخفي عن الرادار، ومنظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي في آن وحد.
وقال: «حيازة منظومة إس-400 تقوض بشكل أساسي قدرات إف-35 وقدرتنا على الاحتفاظ بالتفوق الجوي فيما بعد».
وعاد إسبر إلى منصب وزير الجيش بعد تنحيه عن منصب القائم بأعمال وزير الدفاع، بينما يناقش مجلس الشيوخ ترشيحه لمنصب وزير الدفاع.
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