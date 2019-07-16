ترند الموجز|كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة الأولى ورابط التقديم..وتفاصيل عودة المعلم للفراعنة وجهازه المعاون..وحقيقة وصول الحراة لـ48..وإيقاف سيستم صرف التموين والخبز مؤقتا

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، التعليم العالي تعلن فتح التنسيق بالمرحلة الأولى من يوم 21 يوليو لـ 25 يوليو.. تعرف على خطوات وأماكن التنسيق وكيفية الحصول على نتيجة الترشيح، وحسن شحاتة يعود للفراعنة.. أسماء الجهاز المعاون.. ومدحت العدل يرفض عودة المعلم ويرشح 5 مدربين، والتموين تعلن إيقاف ’’سيستم‘‘ صرف الخبز والسلع مؤقتا، والأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لموجة سيئة غير مسبوقة.. وتعلن موعد انكسار الحرارة.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

التعليم العالي تعلن فتح التنسيق بالمرحلة الأولى من يوم 21 يوليو لـ 25 يوليو.. تعرف على خطوات وأماكن التنسيق وكيفية الحصول على نتيجة الترشيح

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، بيانا صحفيا عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2019، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت.

وقررت الوزارة فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم الأحد الموافق21/7/2019وحتى يوم الخميس الموافق 25/7/2019 وذلك وفقا للحد الأدنى التالي :

للدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق اضغط عل هذا الرابط: https://tansik.egypt.gov.eg/application/

البيــــان الحد الأدنى عدد الطلاب

الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر

عدد الطلاب: 30152

الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر

عدد الطلاب: 14690

الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر

عدد الطلاب: 98471

الإجمـــــــــالي 143313

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني:

• القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت"التنسيق الالكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي:www.Tansik.Egypt.gov.eg

• سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق.

مواعيد إدخال الرغبات

عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

• يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

• ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

• ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني

• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

مزايا خدمة التنسيق الالكتروني:

• التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

• يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

• تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

• تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

• تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق علي الإنترنت.

تعليمات هامة لأبنائنا الطلاب

• سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

• الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

• ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

• إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سيخطره فورا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات(75 رغبة) والتي تم استحداثها لأول مرة هذا العام وبدون وجود أي أخطاء.

• في حالة وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال علي رقم 19468.

الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

• قم بالدخول إلي موقع الحكومة الإلكترونية المحدد

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:-

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

• يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

• يختار الطالب الكلية أوالمعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

• وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

• يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

• ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

• يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

• بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

• يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

• إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

طرق التعرف علي نتيجة الترشيح:

• النتائج ستكون متاحة علي نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية.

تسهيلات واجراءات يتم تطبيقها هذا العام 2019 لصالح ابنائنا الطلاب وذلك على النحو التالى:

• تم إنشاء عدد من الجامعات واستحداث عدد من الكليات في مختلف التخصصات العلمية والتكنولوجية وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وربط التعليم بسوق العمل، وتم اصدار قرارات بدء الدراسة بها اعتبارا من العام الجامعي2019/2020 وذلك لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة وتلبية رغباتهم في الالتحاق ببعض الكليات بالتنسيق

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حسن شحاتة يعود للفراعنة.. أسماء الجهاز المعاون.. ومدحت العدل يرفض عودة المعلم ويرشح 5 مدربين

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، تفيد باقتراب حسن شحاتة، من العودة من جديد لتولي القيادة الفنية للفراعنة، عقب إقالة المكسيكي خافيير أجيري، من تدريب المنتخب الوطني، بعد الخروج المهين لمصر من بطولة أمم إفريقيا، من دور الـ16.

ويعتبر المعلم من أفضل المدربين في تاريخ المنتخب المصري، واستطاع أن يحقق انجازات تاريخية مع مصر، بعدما قادها لتحقيق 3 بطولات قارية متتالية، في أعوام 2006، و2008، و2010.

فرج عامر يعلن عودة المعلم

من جانبه، أعلن المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تولى شحاتة، مسئولية الإدارة الفنية للمنتخب الوطني.

وكتب عامر على حسابه الشخصى على موقع تويتر، قائلاً: "مبروك كابتن حسن شحاتة مديرا فنيا للمنتخب المصري أرجو أن يختار من يعاونه بنفسه، ويعطي كافة الصلاحيات".

أسماء الجهاز المعاون لشحاتة

وبحسب اليوم السابع، استقر المعلم على جهازه المعاون حال تعيينه بشكل رسمي مدربا للفراعنة، حيث سيستعين بأحمد حسن في منصب مدير المنتخب، وحمادة صدقى مدربا عاما، وعبد الظاهر السقا أو محمد شوقي مدربا مساعدا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

مدحت العدل يرفض عودة المعلم

من جانبه، رفض السيناريست مدحت العدل، عودة حسن شحاتة للمنتخب مرة أخرى.

وقال العدل في تغريدة، عبر حسابه بتويتر: "أنا أحب حسن شحاتة كرمز زملكاوي ( كلاعب) ومصري ( كمدرب) عظيم، ولكني لا أحبذ فكرة عودته للمنتخب؛ فالتطور هو سنة الحياة، والمدارس التدريبية اختلفت، وهناك من العناصر الوطنية من يستطيعون كتابة قصص نجاح، وعلى سبيل المثال لا الحصر.. طارق العشري، عماد النحاس، حسام البدري، ميدو، إيهاب جلال".

شحاتة يرحب

وكان شحاتة قد رحب منذ أيام بالعودة من جديد لقيادة الفراعنة، وأكد جاهزيه لتدريب المنتخب في أي وقت.

وأضاف المعلم، في تصريحات لقناة " تايم سبورت ": "مش هقول إن سني كبر، لأنه من غير المعقول أن أتحدث عن عامل السن وأني غير قادر على القيادة الفنية للمنتخب المصري".

ويرى شحاتة: "الأفضل لقيادة المنتخب المرحلة المقبلة هو المدرب الوطني وليس الأجنبي، وخلال الفترة السابقة رأينا كيف فشل الأجانب، وتفوق المصريين".

وكان حسن شحاتة قد انتقد في وقت سابق أداء "الفراعنة" في كأس أمم أفريقيا 2019 بعد الخروج من دور الـ16، مشيرا إلى أنه لو كان مدربا للمنتخب لكان استدعى 4 أو 5 لاعبين فقط من القائمة التي تم استدعاؤها.

وقال شحاتة في اتصال هاتي مع الإعلامي أحمد موسى إن الفارق الفني بين الجيل الحالي والجيل الذي دربه كبير، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود عدد من اللاعبين الجيدين في المنتخب لكنهم افتقدوا من يوظفهم بشكل الصحيح.

وانتقد المدرب المصري السابق "المحسوبيات والمجاملات"، وعند سؤاله عن عدد اللاعبين الذين كان سيختارهم من التشكيلة التي تم استدعاؤها لو كان مدربا لمصر، أجاب شحاتة قائلا: "4 أو 5 كأقصى حد بيمن فيهم الاحتياطيين".

ووجه المدرب المصري انتقادات لمحمد صلاح ومحمود تريزيغيه، مشيرا إلى أنهما لم يقدما الأداء المرجو منهما، وأضاف قائلا: "نحن لا نمتلك منتخبا".

وامتدح شحاتة الجيل الذي دربه بين عامي 2006 و2010، مشيرا إلى أنه كان جيلا منضبطا ويلعب بوطنية، مشيرا إلى أن معظم لاعبي هذا الجيل لا يلعبون بوطنية في أرضية الملعب.

ووجه المدرب المصري انتقادات للمدرب المكسيكي السابق لمنتخب مصر، خافيير أغيري، لافتا إلى أن خياراته من البداية كانت خاطئة وإدارته للمباريات لم تكن بالمستوى المطلوب.

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التموين تعلن إيقاف ’’سيستم‘‘ صرف الخبز والسلع مؤقتا

أعلنت وزارة التموين، والتجارة الداخلية، عن إيقاف السيستم الخاص بصرف الخبز والتموين، لمدة 10 ساعات، لإجراء الصيانة.

وقال الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "نظراً لإجراء عملية الصيانة الدورية بمركز المعلومات الخاص بنظام الخبز والتموين للبطاقة الذكية سيتم ايقاف السيستم لمدة 10 ساعات فقط".

وأضافت الوزارة: "الإيقاف من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس ١٨ يوليو ٢٠١٩ حتى الساعة الخامسة من صباح يوم الجمعة ١٩ من الشهر الجاري، بالنسبة لنظام صرف الخبز والتموين في مختلف أنحاء الجمهورية".

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الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لموجة سيئة غير مسبوقة.. وتعلن موعد انكسار الحرارة

نفى الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، صحة ما تردد عن تعرض مصر لموجة حارة عنيفة لم تشهدها البلاد من قبل، مؤكدا أن درجات الحرارة لن تصل إلى 48 درجة يوم الأربعاء، مثلما تردد على صفحات السوشيال ميديا.

وقال رئيس الأرصاد في تصريحات لفضائية "اكسترا نيوز"، إن البلاد تتعرض لموجة حارة شديدة الحرارة، بداية من الثلاثاء، وتصل ذروتها الأربعاء، قادمة من الصحراء الغربية، مشيرا إلى انخفاض نسبة الرطوبة مما يخفف من الشعور بشدة الحرارة.

وأكد عبد العال أن درجات الحراة تصل في القاهرة الثلاثاء 41 درجة، و42 يوم الأربعاء.

وناشد عبد العال، عدم الانسياق نحو الشائعات التي تتحدث عن تعرض البلاد لموجة سيئة غير مسبوقة، قائلا: "السوشيال ميديا عودتنا على الاشاعات حتى في حالة الطقس، وأرجو عدم الاعتماد على الأخبار من وسائل التواصل خاصة في حال توافرها من المصدر الأساسى مثل الأرصاد الجوية".

موعد انكسار الموجة الحالية

وفي سياق متصل، توقعت هيئة الأرصاد، انكسار الموجة الحارة الحالية، يوم الخميس المقبل، لتسجل الحرارة 38 درجة مئوية.

تفاصيل طقس الأربعاء

من جانبها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء، حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد نهارا، فى حين يبدأ الانخفاض فى درجات الحرارة غربا ويكون معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة شرقا، كما تنشط على البحر المتوسط".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وكانت هيئة، قد كشفت عن تعرض مصر لموجة حارة شديدة بداية من الثلاثاء، وحتى نهاية الإسبوع.

وحذرت "الأرصاد"، في تصريحات صحفية، من ارتفاع درجات الحرارة العظمى والصغرى على كافة الأنحاء، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 42 والصغرى 32، وتصل في شمال الصعيد إلى 44، وفي جنوب الصعيد إلى 45 درجة.

وأضافت الهيئة أن الأربعاء ذروة الموجة الحارة، مشيرة إلى أن نسبة الرطوبة ستنخفض خلال الفترة المقبلة، وأن الرياح ستنشط على السواحل الشمالية، وستكون مثيرة للرمال والأتربة.

تحذير من الرطوبة

وفي سياق متصل، كشف محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات إعلامية، عن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، والتى تصل لحوالى 90 % على السواحل ، و 80 % على القاهرة، و 70% على محافظات شمال الصعيد، وهو ما يزيد إحساس المواطنين بحرارة الجو فى هذه الفترة، خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

وناشد مدير إدارة التحاليل بالأرصاد، المواطنين، بعدم التواجد في الأماكن المغلقة سيئة التهوية، وكثرة شرب المياه، وتجنب التعرض للشمس.

وأشر إلى أن المنطقة العربية وأوروبا يتعرضان للمنخفض الموسمي الهندي والذي يتسبب في انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة.

نصائح عامة من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري في الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال اليوم للحد من الشعور بالحر.

4- يفضل بالنسبة لكبار السن التزام المنازل وتحديدًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 3 عصرًا

5- ارتداء ملابس خفيفية لتقليل الإحساس بالحرارة

6- عدم نزول البحر ظهرا، ويفضل النزول بعد العصر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الأربعاء:

القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 31 درجة

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة

سوهاج العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة

قنا العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة

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