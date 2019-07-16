جريصاتي: لا جلسة للحكومة قبل التوافق على قضية قبرشمون

أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​ في حديث تلفزيوني أن "لا جلسة للحكومة قبل التوافق على قضية ​قبرشمون​"، مشيرا الى ان "هناك اقتراحات تحمل افاق حلول جدية وكلها تصب في خانة المعالجة التي تقدم بها المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​".

من جهة اخرى اشار جريصاتي الى ان "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ اقتنع باعطاء ​الحكومة​ مهلة ٦ اشهر لانجاز قطوعات الحسابات والصيغة المقترحة سيصوت عليها الخميس".