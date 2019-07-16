جريصاتي: لا جلسة للحكومة قبل التوافق على قضية قبرشمون

أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي في حديث تلفزيوني أن "لا جلسة للحكومة قبل التوافق على قضية قبرشمون"، مشيرا الى ان "هناك اقتراحات تحمل افاق حلول جدية وكلها تصب في خانة المعالجة التي تقدم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم".
من جهة اخرى اشار جريصاتي الى ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتنع باعطاء الحكومة مهلة ٦ اشهر لانجاز قطوعات الحسابات والصيغة المقترحة سيصوت عليها الخميس".
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