الديمقراطي اللبناني: ما حصل في خلدة هو اشكال فردي ولا علاقة للحزب به

أعلن الحزب الديمقراطي اللبناني أن "ما حصل في خلدة هو اشكال فردي ولا علاقة للحزب به لا من قريب ولا من بعيد".
وفي وقت سابق افادت قناة الـ "lbc" عن وقوع إشكال بين شبان من "الحزب الديمقراطي اللبناني" وعرب خلدة تخلله إطلاق نار".
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