علق رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في تصلريح له على هامش جلسة ​مجلس النواب​ المسائية لاقرار الموزانة على اقتراح ​التمديد​ 6 اشهر لتقديم قطوعات الحسابات، قائلا "كل شي بجيب التوافق ماشيين في".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحريري عن اعطاء مهلة 6 اشهر لانجاز قطع الحساب: "كل شي بيجيب التوافق منمشي في" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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