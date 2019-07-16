LBC: وفد من جمعية المصارف اكد للرئيس عون عدم اكتتاب سندات خزينة بفائدة واحد بالمئة

علمت قناة "LBC" أن "وفدا من مجلس إدارة ​جمعية المصارف​ جدد التأكيد على عدم اكتتاب سندات خزينة ​مصرف لبنان​ بفائدة واحد بالمئة أمام ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​"، مشيرةً الى أن "الرئيس عون أكد للجمعية العمل على تحصين ​الوضع الاقتصادي​ ووعد بأن موازنة 2020 ستكون إصلاحية ومتوازنة وستكون بموعدها".

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