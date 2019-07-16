المطران مار يوستينوس بولس سفر التقى أطفال النادي الصيفي

التقى المطران مار يوستينوس ​بولس سفر​ أطفال النادي ​الصيفي​ بإشراف الراهبتين سارة وليديا. وبارك ​الأطفال​ وشكر كل المدربين والمعلمين الذين يتابعونهم متمنياً للجميع أوقاتاً ممتعة ومباركة.

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