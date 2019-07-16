ابراهيم كنعان: اقتراح التمديد 6 اشهر لتقديم قطوعات الحسابات يعمل عليه

كشف رئيس ​لجنة المال والموازنة​ أمين سر تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له أن "اقتراح ​التمديد​ 6 اشهر لتقديم قطوعات الحسابات يعمل عليه ولا يعني أنه سيأخذ الموفقة من جميع الكتل".

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