بهية الحريري: الأجواء بما يتعلق بموضوع عمل الفلسطينيين ايجابية

أكدت رئيسة ​لجنة التربية​ والثقافة النيابية النائب ​بهية الحريري​ أنه "نتيجة للمشاورات التي قام بها رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ فيما يتعلق بعمل الفلسطينيين في ​لبنان​ ، فإن الأجواء ايجابية والحريري لديه كامل الثقة بوزير العمل ​كميل أبو سليمان​" .

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