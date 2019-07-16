رأى إمام مسجد الغفران في صيدا ​الشيخ حسام العيلاني​ انه "بما أن وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ قال بوضوح انه يطبق ​القانون اللبناني​ لجهة التعاطي مع ​العمال​ الفلسطينيين، فإننا ندعو النواب الذين يرفضون الإجراءات التي تقوم بها ​وزارة العمل​ والتي تطال العمال الفلسطينيين، الى تقديم إقتراح تعديل ​قانون العمل​ اللبناني بأن يتضمن استثناءات للعمال الفلسطينيين الذين لهم خصوصية تختلف عن ​العمال الأجانب​".

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كانت هذه تفاصيل خبر العيلاني: لتقديم إقتراح تعديل قانون العمل بأن يتضمن استثناءات للعمال الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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