سليم سعادة: من المعيب القول عن الموازنة أنها تقشفية أو اصلاحية

أكد عضو كتلة "القومي" النائب ​سليم سعادة​ في كلمة له خلال الجلسة المسائية ل​مجلس النواب​ لاقرار ​الموازنة​ أنه "من المعيب القول عن الموازنة أنها تقشفية أو اصلاحية"، مشيراً إلى أن " ​لبنان​ يغرق والطبقة السياسية في جهة والبلد في جهة أخرى".

وسأل "ما قصة قطع الحسابات؟ هناك الكثير من الناس لا يعرفون ما هو قطع السحاي ولمن لا يعرف، فقطع الحساب هو بيان مالي فيه قسمين، الاول بيان الربح والخسارة والثاني هو ورقة التوازن أي ورقتين ثلاثة لا أكثر ونحن نشكر وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ برغم أننا متأخرين عن باقي البلاد 50 سنة لكن لدينا قطع حساب".

ولفت إلى أنه "في الموازنة هناك 3 نقاط سود وهي الـ 11 مليار ونفقات الخزينة والارادات المبنية على نمو واحد في المئة"، مشيراً إلى أن "​العجز​ في الموازنة لن يكون أقل من 10 او 11 في المئة والـ6 و7 المئة "ضحك" علينا".