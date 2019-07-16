سلام: سمعنا كلاما واضحا برغبة السعودية بتوطيد العلاقة مع لبنان ودعم وحدته

لفت رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​تمام سلام​ إلى "اننا سمعنا خلال زيارة ​السعودية​ كلام واضح برغبة ​الرياض​ في توطيد العلاقة مع ​لبنان​ ودعم وحدته الوطنية بشتى الوسائل وهذا هو جوهر ​إتفاق الطائف​ ولن يقتصر الدعم للبنان على عودة السياح فقط"، مشيراً إلى أن "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ يعاني كما عانيت من قبل من غياب ​النأي بالنفس​".

وفي حديث تلفزيوني، أشار سلام إلى أن "السعودية تتذكر علاقتها الجيدة مع لبنان وذلك قبل التهجم عليها حيث كانت قد أخذت خطوات كبيرة لدعم المؤسسات العسكرية والامنية ونأمل أن يعود ذلك وسمعنا أنها حريصة لدعم لبنان والسعودية لم تتخلى عن لبنان بل لبنان تخلى عنها وابتعد عنها وسعينا جاهدين لتبديد ذلك".