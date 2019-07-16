كميل أبو سليمان لا يمكن استثناء أي أحد من قانون العمل

كشف وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ في حديث تلفزيوني عن أنه "تم تسطير مخالفتين بحق فلسطينيين في حملة ​وزارة العمل​"، مشيراً إلى أن "واحد من الاشخاص الاثنين حاول ان يساوي وضعه ولكن لا يمكن استثناء أي أحد من ​قانون العمل​".

وفي حديث تلفزيوني، أكد أبو سليمان أنه "يمكن لوزارة العمل مساعدة الفلسطينيين في موضوع اجازة العمل ولكن ضمن اطار تطبيق القانون وضمن اطار التصعيد لن يصلوا لأي شيء".