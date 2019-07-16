كشف وزير العمل كميل أبو سليمان في حديث تلفزيوني عن أنه "تم تسطير مخالفتين بحق فلسطينيين في حملة وزارة العمل"، مشيراً إلى أن "واحد من الاشخاص الاثنين حاول ان يساوي وضعه ولكن لا يمكن استثناء أي أحد من قانون العمل".
وفي حديث تلفزيوني، أكد أبو سليمان أنه "يمكن لوزارة العمل مساعدة الفلسطينيين في موضوع اجازة العمل ولكن ضمن اطار تطبيق القانون وضمن اطار التصعيد لن يصلوا لأي شيء".
كانت هذه تفاصيل خبر كميل أبو سليمان لا يمكن استثناء أي أحد من قانون العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.