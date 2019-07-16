أكد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح له على هامش جلسة ​مجلس النواب​ المسائية لاقرار ​الموازنة​ أن "التوصية المقترحة التي تدعو الى ​التمديد​ 6 اشهر للبت في قطع الحساب هي مخالفة دستورية وهروب من انعقاد ​مجلس الوزراء​ وبالتالي يؤدي هذا الامر الى التعطيل"، متسائلا "هل عدنا الى التعطيل؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن: التوصية التي تدعو للتمديد ٦ اشهر لقطع الحساب مخالفة للدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.