المرعبي: حان الوقت لفتح صفحة جديدة ينطلق فيها لبنان الى الامام

أكد عضو كتلة "المستقبل" ​طارق المرعبي​ "انني أنوه بعمل ​لجنة المال​ ​الموازنة​ الدؤوب والحريص على مصلحة الوطن"، مشيراً الى "اننا خرجنا من ​انتخابات​ جديدة وحان الوقت لفتح صفحة جديدة ينطلق فيها ​لبنان​ الى الامام وتنطلق بها حكومة الى العمل".

وفي كلمة له خلال جلسة مناقشة الموازنة في ​مجلس النواب​، اوضح المرعبي "أننا اليوم امام واقع حيث المسؤل يصرح شيئا ل​وسائل الاعلام​ ويقول أشياء أخرى في أماكن أخرى".

ولفت الى أن "المواطنين قد تعبوا وهم يقولون انه لا يوجد مصاقية لدى السلطة"، معتبراً أن "من يأخذ موقفا ويلتزم به هو فقط رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​".

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وشدد على أنه "نريد ألا يكون هناك مناكفات وصراعات، ولدينا هذه الفرصة للوقوف الى جانب اللبناني و​العالم​ تعيش على بصيص الامل والمصداقية والثقة نريد بصيص امل للناس"، لافتاً الى "أننا نوجه الاتهام لبعضنا البعض وننظر الى الماضي".

ولفت المرعبي الى أن "عدد ​الشباب​ المهاجرين هذا العالم بلغ الـ 35 الفا وزاد 50 بالمئة عن العام الماضي"، مشيراً الى أنه "يجب ان نؤمن بأنفسنا وبعمل الحكومة وننطلق الى الأمام".

وراى ان "الضغط المادي يحكم الناس لان لا احد يتحكم بأعصابه"، مشيراً الى أنه "نحن اما حائط مسدود علينا أن ننطلق ونتخطاه ونحد من العمل غير القانوني والشرعي"، لافتاً الى "اننا نتطلع على أشياء نقاصص المواطن الصلح، بينما المعابر مفتوحة للمهربين الذي لا يدفعون ضرائب ولا يدخلون على نظام ​الدولة​"، داعياً الى "تشجيع الناس على تسوية أمورها بكل شيء".