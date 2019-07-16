البعريني: عنوان الموازنة هو التقشف ولكن عكار لا تتحمل التقشف بل بحاجة للاستثمار

سأل عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ في كلمة له خلال جلسة ​مجلس النواب​ المسائية "كيف تتقشفون في موازنة عكار وفي الاصل حصتنا من ​الموازنة​ في الأصل محرومة وشبه معدومة؟"، مؤكداً أن "عكار بحاجة للكهرباء وصيانة الطرقات والاهتمام بملفات ​الصحة​ والاستشفاء ولجامعة وتأهيل ​المدارس الرسمية​ وبحاجة لمركز للضمان الاجتماعي وبحاجة لأن يتم التعامل معها كمحافظة مثل باقي المحافظات وبحاجة للمباشرة بتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات وتأهيل وتوسيع مرفأ العبدة وبناء حوض إضافي لمراكب سياحية".

وأكد أن "المواطنين لا يتحملون الضغط المعيشي، ولسان حالهم سؤال واحد: "وين صرتو بالوعود يلي انتخبناكم على أساسها؟" ونحننضيف على سؤالهم سؤالاً آخر: هل سنبقى نتلهى بالمناكفات والسجالات، أو سنركز على انقاذ البلد؟ أنا مع مصارحة المواطنين بحجم المشاكل، لكن للأسف عم نرى حملات تخويف وتهويل اقتصادي ومالي واشاعة جو سلبي، فلمصلحة من يصب هذا الأمر؟ هل يبعد المستثمرين أو يرغبهم؟ لماذا لا نركزعلى الإيجابيات؟خصوصاً أنالعجز ينخفض حسب المشروع المقدم لأقل من 7 بالمئة، هذا اذا الكل سمح بالعمل حسب البنود والتزم بالتطبيق".